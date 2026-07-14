Las claves del proyecto de Javier Milei para cumplir con el FMI y reformar la Carta Orgánica del Banco Central

Establecer que la única función del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Hoy tiene múltiples objetivos que le quitan un mandato claro.

Hoy tiene múltiples objetivos que le quitan un mandato claro. Prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional. Es decir, terminar con la compra directa de títulos públicos emitidos por el Tesoro y con los Adelantos transitorios para financiar el gasto público.

Es decir, terminar con la compra directa de títulos públicos emitidos por el Tesoro y con los Adelantos transitorios para financiar el gasto público. Prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro . Al iniciar la gestión de Milei estos bonos no podían venderse en el mercado abierto, y sólo pudieron ser rescatados cuando se decidió capitalizar el BCRA.

. Al iniciar la gestión de Milei estos bonos no podían venderse en el mercado abierto, y sólo pudieron ser rescatados cuando se decidió capitalizar el BCRA. Para que el Banco Central sea realmente independiente del poder político, la reforma busca fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio del BCRA.

y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio del BCRA. Restringir la distribución de utilidades del Banco Central , salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.

, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación. Endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit f iscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria. Este elemento se incorporará en el Código Penal.

En conferencia de prensa Ravier aseguró que "la Iniciativa que el presidente Milei viene presentando en varios lugares. La primera es establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Ese será su único objetivo y mandato. Es volver a la carta orgánica de 1992, donde decía, es misión primaria y fundamental del Banco Central preservar el valor de la moneda".

"En el año 2012, (Mercedes) Marcó Del Pont, presidente de autoridad monetaria, cambió ese artículo 3, diciendo que el Banco Central tiene por finalidad promover, en la medida de su facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social", aclaró.

Javier Milei

Luego detalló que "ahí apareció el problema central". Entonces, Ravier enfatizó: "Argentina pasó a ser más desigual, más pobre, perdió el crecimiento, perdió la estabilidad monetaria, y nosotros creemos que es precisamente porque el Banco Central perdió su misión central, que debió haber sido preservar el valor del dinero".

Luego señaló que "un segundo factor es prohibir el financiamiento del tesoro nacional. Aquí, el presidente se refiere a que no se puede financiar más al tesoro, por ejemplo, a través de adelantos transitorios, que son préstamos del Banco Central al tesoro a tasa 0".

"Por otro lado, prohibir la creación de las letras intransferibles del tesoro. Este era el instrumento con el cual el gobierno toma las reservas del banco central y luego deja en su lugar estas letras intransferibles, que además no se pueden vender en el mercado, con lo cual nos deja un problema al gobierno que sigue", siguió el vocero.