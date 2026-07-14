Las claves del proyecto de Javier Milei para cumplir con el FMI y reformar la Carta Orgánica del Banco Central
Luego de prometer en campaña cerrarlo, ahora Javier Milei busca darle más autonomía y poder siguiendo la exigencias que le impone el FMI al gobierno libertario.
El gobierno de Javier Milei avanza en su plan para reformar, tal como se lo exigió el Fondo Monetario Internacional (FMI), la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para ello, el gobierno libertario se prepara para enviar en las próximas horas un proyecto de ley y el vocero presidencial, Adrián Ravier, resumió este martes en conferencia de prensa desde Casa Rosada, los puntos centrales de la iniciativa.
A pesar de haber prometido en campaña cerra el Banco Central, Milei ya abandonó esa idea y ahora se somete las exigencias del FMI y avanza en su reforma con el objetivo de establecer límites permanentes a la emisión monetaria y blindar por ley la estabilidad de precios.
El proyecto apunta a modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y, especialmente, el artículo que define sus objetivos. La legislación vigente, reformada en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner, establece que el Banco Central debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Sin embargo el gobierno libertario considera que ese esquema amplió excesivamente las funciones del organismo y habilitó una mayor discrecionalidad en la política monetaria.
Por esta razón su intención es volver a un mandato más acotado, con la estabilidad de precios como objetivo prioritario. En ese punto, Milei tomó como referencia la legislación peruana, que establece como finalidad principal del banco central preservar el valor de la moneda. En el oficialismo sostienen que ese diseño institucional contribuyó a que Perú mantuviera durante décadas niveles de inflación considerablemente más bajos que el promedio de América Latina, incluso atravesando sucesivas crisis políticas.
Claves de la reforma de Javier Milei
Cómo es la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que prepara el Gobierno:
- Establecer que la única función del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Hoy tiene múltiples objetivos que le quitan un mandato claro.
- Prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional. Es decir, terminar con la compra directa de títulos públicos emitidos por el Tesoro y con los Adelantos transitorios para financiar el gasto público.
- Prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro. Al iniciar la gestión de Milei estos bonos no podían venderse en el mercado abierto, y sólo pudieron ser rescatados cuando se decidió capitalizar el BCRA.
- Para que el Banco Central sea realmente independiente del poder político, la reforma busca fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio del BCRA.
- Restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.
- Endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit f iscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria. Este elemento se incorporará en el Código Penal.
En conferencia de prensa Ravier aseguró que "la Iniciativa que el presidente Milei viene presentando en varios lugares. La primera es establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Ese será su único objetivo y mandato. Es volver a la carta orgánica de 1992, donde decía, es misión primaria y fundamental del Banco Central preservar el valor de la moneda".
"En el año 2012, (Mercedes) Marcó Del Pont, presidente de autoridad monetaria, cambió ese artículo 3, diciendo que el Banco Central tiene por finalidad promover, en la medida de su facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social", aclaró.
Luego detalló que "ahí apareció el problema central". Entonces, Ravier enfatizó: "Argentina pasó a ser más desigual, más pobre, perdió el crecimiento, perdió la estabilidad monetaria, y nosotros creemos que es precisamente porque el Banco Central perdió su misión central, que debió haber sido preservar el valor del dinero".
Luego señaló que "un segundo factor es prohibir el financiamiento del tesoro nacional. Aquí, el presidente se refiere a que no se puede financiar más al tesoro, por ejemplo, a través de adelantos transitorios, que son préstamos del Banco Central al tesoro a tasa 0".
"Por otro lado, prohibir la creación de las letras intransferibles del tesoro. Este era el instrumento con el cual el gobierno toma las reservas del banco central y luego deja en su lugar estas letras intransferibles, que además no se pueden vender en el mercado, con lo cual nos deja un problema al gobierno que sigue", siguió el vocero.
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