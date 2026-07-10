Milei insistió con la reforma de la carta orgánica del BCRA y defendió el rumbo económico

El tercer punto respondió a "respaldar la gobernanza del BCRA", sin poder echar a sus directivos "de cualquier forma" y el cuarto va por las utilidades de la entidad, al sostener que "no se pueden distribuir dividendos" para poder usarlos como pago en la medida en que "la inflación entre en terreno negativo".

Por último, el quinto punto de la modificación de la carta orgánica sería "terminar con las letras intransferibles" ya que "termina con 91 años del abuso de la política al sector privado". En ese sentido, defendió mantener el déficit cero y el shutdown: "Aquel que esté en contra, está a favor de presupuestos desequilibrados y de la irresponsabilidad fiscal".