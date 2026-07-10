Milei insistió con la reforma de la carta orgánica del BCRA y defendió el rumbo económico
Javier Milei adelantó algunos de los lineamientos centrales de la reforma de la carta orgánica del Banco Central que le exige el FMI.
El presidente Javier Milei defendió el la política de ajuste que viene aplicando desde su desembarco en la Casa Rosada y insistió e la necesidad de avanzar en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tal como se lo exige el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Está claro que hicimos crecer la economía" aseguró y, contra todas las estadísticas, incluso destacó los niveles de consumo que se vienen derrumbando de manera sistemática merced de la licuación de los salarios.
Milei encabezó el jueves una reunión de Gabinete en la que uno de los principales temas teratados fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En ese marco Milei presentó los lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo está terminando de elaborar y confirmó que será enviado al Congreso en las próximas semanas.
"Desregulamos, abrimos la economía, fomentamos la acumulación de capital humano, nos ocupamos de cuidar a los seres humanos, en especial en la en la primera fase, modernizamos el mercado laboral para que sea más fácil poder trabajar. Es decir, un conjunto de estrategias que todas apuntan a que Argentina crezca. Y la realidad es que los números son muy positivos", aseguró en diálogo con Now 97.9 FM.
El mandatario libertario cargó además contra el kirchnerismo al sostener que la Carta Orgpanica que impulsaron en su momento "estaba diseñada para pasar por el BCRA, levantar la mano y que te revoleen un fajo de dinero". En ese sentido adelantó que el primer punto de su proyecto apunta a "quitarle al Central la actual función que le asigna 5 objetivos, por los cuales puede emitir por cualquier cosa, y el único mandato es preservar el valor de la moneda".
En segundo lugar, habló de "prohibirle financiar al fisco, de gastar más de lo que tenemos. Porque con el alegato de ponerle humanidad a la política económica terminaron siendo los más inhumanos, porque generaron déficit fiscal durante 123 años. Eso después se financió con una deuda que se desfaulteó".
El tercer punto respondió a "respaldar la gobernanza del BCRA", sin poder echar a sus directivos "de cualquier forma" y el cuarto va por las utilidades de la entidad, al sostener que "no se pueden distribuir dividendos" para poder usarlos como pago en la medida en que "la inflación entre en terreno negativo".
Por último, el quinto punto de la modificación de la carta orgánica sería "terminar con las letras intransferibles" ya que "termina con 91 años del abuso de la política al sector privado". En ese sentido, defendió mantener el déficit cero y el shutdown: "Aquel que esté en contra, está a favor de presupuestos desequilibrados y de la irresponsabilidad fiscal".
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