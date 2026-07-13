Dónde ver la película "El Partido" antes de Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026
A las puertas de una nueva e histórica semifinal mundialista, las salas de cine vuelven a proyectar la película basada en el icónico partido de 1986.
En plena efervescencia previa al choque del miércoles en Atlanta, la fiebre mundialista se traslada a la pantalla grande con el esperado regreso a las salas de "El Partido", el aclamado documental que revive de manera única el legendario cruce de cuartos de final de México 1986 entre la Selección Argentina e Inglaterra.
La propuesta se presenta como el plan ideal para matizar la espera y repasar la mística de un clásico que es mucho más que fútbol. Con una duración exacta de 91 minutos —en un poético homenaje al tiempo total que duró aquel partido en el Estadio Azteca—, el film está basado en la exhaustiva investigación que el periodista Andrés Burgo plasmó en su homónimo libro.
La gran joya de esta producción audiovisual radica en que logra, por primera vez, reunir en pantalla a los futbolistas de ambas selecciones para reconstruir jugada a jugada el mítico triunfo celeste y blanco.
El documental no solo analiza la estética de las genialidades de Diego Maradona en el campo de juego, sino que se sumerge en las complejidades históricas y en los sinsentidos del conflicto bélico que sirvió de trágico trasfondo.
Para armar este rompecabezas de época, el largometraje entrelaza el relato de los jugadores con archivos audiovisuales inéditos de los entrenadores y los árbitros de aquella jornada; y miradas diversas de hinchas, músicos y destacadas personalidades de la política de la época.
Días, horarios y salas para ver "El Partido" antes de Selección Argentina vs. Inglaterra
La exhibición de la película estará disponible durante las primeras jornadas de la semana en diversas zonas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, abarcando diferentes cadenas comerciales.
Los espectadores que deseen asistir a las funciones programadas podrán encontrar la producción de Juan Cabral y Santiago Franco en los siguientes espacios cinematográficos y horarios:
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Atlas Caballito: Lunes a las 19:00 hs y martes a las 22:00 hs.
Cinemark Abasto: Lunes y martes a las 21:40 hs.
Cinemark Unicenter / Quilmes: Lunes y martes a las 21:50 hs.
Cinépolis Recoleta: Lunes y martes a las 12:50 hs.
Gaumont: Lunes, martes y miércoles a las 16:50 hs.
Showcase Belgrano: Lunes y martes a las 20:10 hs.
Showcase Haedo / Norte: Lunes y martes a las 20:00 hs.
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