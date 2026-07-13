Dónde ver la película "El Partido" antes de Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Días, horarios y salas para ver "El Partido" antes de Selección Argentina vs. Inglaterra

La exhibición de la película estará disponible durante las primeras jornadas de la semana en diversas zonas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, abarcando diferentes cadenas comerciales.

Los espectadores que deseen asistir a las funciones programadas podrán encontrar la producción de Juan Cabral y Santiago Franco en los siguientes espacios cinematográficos y horarios: