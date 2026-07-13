Salió la predicción del astrólogo viral para Selección Argentina vs. Inglaterra: el factor de "la Luna en Leo"
Juan Cruz Sirius, creador de la cuenta "Astrología con rigurosidad", analizó las cartas natales de las semifinales del Mundial 2026.
En la antesala de un choque que paraliza al planeta, las predicciones y los análisis van mucho más allá de lo táctico. Los hinchas cabuleros volvieron a posar sus ojos en las redes de Juan Cruz Sirius, el astrólogo que ganó una enorme popularidad durante el Mundial de Qatar 2022 gracias a sus impactantes aciertos.
A través de su cuenta de X "Astrología con rigurosidad", el especialista compartió su detallado panorama para el partido del miércoles y, aunque advirtió que el escenario es complejo, dejó una luz de esperanza fundamentada en la historia.
Sirius comenzó aclarando que, a diferencia de los análisis que realiza sobre la Selección, para evaluar al combinado británico se topó con la falta de documentación precisa: "Solo tengo dos de las cuatro cartas astrales principales. Cuento con la del debut mundialista y la del ciclo de su DT, pero no tengo la hora rectificada de fundación de la Federación inglesa ni la de nacimiento de su capitán", explicó.
Aun con esas limitaciones, lo que observó en el bando de los "Tres Leones" encendió las alarmas. "Inglaterra presenta bastantes similitudes con el panorama de Argentina. Tiene buena presencia del planeta más positivo (Júpiter)... Incluso en la carta mensual del ciclo de Thomas Tuchel para Atlanta, tiene a Júpiter elevado. Lo cual es un indicio muy positivo y peligroso para nosotros", advirtió.
Sin embargo, el astrólogo detectó un freno cósmico para los europeos: la fuerte presencia de Saturno, el planeta de las adversidades y las frustraciones. "Está en conjunción al Sol y a Venus en la carta anual del ciclo Tuchel. Parece señalar que es difícil que Inglaterra salga campeón. El tema es determinar si 'el golpe saturnino' lo recibe en la semifinal o en la final", analizó.
El factor clave para Selección Argentina vs. Inglaterra: la Luna en Leo y una estadística demoledora
Ante tanta paridad en las cartas principales, Sirius recurrió a una herramienta secundaria pero muy efectiva: la posición de la Luna el miércoles, que se ubicará en el signo de Leo. Para dimensionar su impacto, el especialista realizó una exhaustiva investigación histórica de todos los partidos mundialistas de Argentina desde 1930 a la fecha bajo esta configuración lunar.
Los números de la Albiceleste con Luna en Leo invitan a creer:
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Partidos jugados: 10
Triunfos: 7
Empates: 2
Derrotas: 1 (un promedio de caída muy por debajo del historial general de la Selección).
"Indudablemente la Luna en este signo es favorable para el seleccionado nacional según refleja esta estadística. Esto no asegura el triunfo, pero claramente es un dato del cual podemos aferrarnos", destacó con optimismo.
¿Se define en el alargue o penales?
A modo de conclusión, el creador de Astrología con rigurosidad prefirió manejarse con cautela debido a la falta de ciertos datos clave de los ingleses, pero dio su veredicto final de cara al miércoles.
"Este partido está muy parejo astrológicamente, quizás con leve ventaja para Argentina. Esa paridad probablemente se vea reflejada en un partido muy duro, que tiene mayores posibilidades de definirse en tiempo extra o penales. La Luna en Leo puede ser el indicador astrológico que desequilibre la balanza en favor de Argentina. Confiemos en que así será", cerró, dejando a miles de hinchas aferrados a los caprichos del cosmos.
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