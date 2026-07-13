Salió la predicción del astrólogo viral para Selección Argentina vs. Inglaterra: el factor de "la Luna en Leo"

El factor clave para Selección Argentina vs. Inglaterra: la Luna en Leo y una estadística demoledora

Ante tanta paridad en las cartas principales, Sirius recurrió a una herramienta secundaria pero muy efectiva: la posición de la Luna el miércoles, que se ubicará en el signo de Leo. Para dimensionar su impacto, el especialista realizó una exhaustiva investigación histórica de todos los partidos mundialistas de Argentina desde 1930 a la fecha bajo esta configuración lunar.

Los números de la Albiceleste con Luna en Leo invitan a creer:

Partidos jugados: 10

Triunfos: 7

Empates: 2

Derrotas: 1 (un promedio de caída muy por debajo del historial general de la Selección).

"Indudablemente la Luna en este signo es favorable para el seleccionado nacional según refleja esta estadística. Esto no asegura el triunfo, pero claramente es un dato del cual podemos aferrarnos", destacó con optimismo.

¿Se define en el alargue o penales?

A modo de conclusión, el creador de Astrología con rigurosidad prefirió manejarse con cautela debido a la falta de ciertos datos clave de los ingleses, pero dio su veredicto final de cara al miércoles.

"Este partido está muy parejo astrológicamente, quizás con leve ventaja para Argentina. Esa paridad probablemente se vea reflejada en un partido muy duro, que tiene mayores posibilidades de definirse en tiempo extra o penales. La Luna en Leo puede ser el indicador astrológico que desequilibre la balanza en favor de Argentina. Confiemos en que así será", cerró, dejando a miles de hinchas aferrados a los caprichos del cosmos.