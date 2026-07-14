El INDEC da a conocer este martes el dato de inflación de junio
El INDEC dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El oficialismo se entusiasma con consolidar una tendencia a la baja.
La expectativa económica de la semana está puesta en las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que este martes difundirá de manera oficial la inflación correspondiente al mes de junio, bajo la mirada atenta del Gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con los relevamientos de las principales consultoras privadas, el indicador consolidará el proceso de desaceleración de los últimos meses y tiene serias chances de perforar la barrera del 2%.
El optimismo en los pasillos oficiales sumó fuerza luego de que la Ciudad de Buenos Aires informara un costo de vida del 1,8% para el ámbito porteño, convirtiéndose en la marca más baja de todo el primer semestre. En sintonía con esto, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, se animó a arriesgar una cifra.
“La vemos en 1,9%, si tengo que dar un número. Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, aseguró el portavoz, aclarando que se trata de una proyección sujeta a leves variaciones.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó en sus últimas apariciones televisivas que el sendero de la inflación seguirá en descenso durante el próximo trimestre, lamentando que la agenda mediática reciente desviara la atención de las buenas noticias en el frente macroeconómico.
Qué dicen las consultoras sobre la inflación de junio
Las mediciones de alta frecuencia de las principales consultoras coinciden en que junio consolidará la tercera desaceleración consecutiva en el rubro de Alimentos y Bebidas:
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Econviews: Registró una suba de apenas el 0,2% en la cuarta semana del mes para la canasta de supermercados. Con esto, el acumulado de las últimas cuatro semanas experimentó un marcado descenso, ubicándose en el 1,1%.
LCG: Su medición arrojó una variación nula (0,0%) en la última semana de junio. El incremento en verduras (1,7%) fue compensado por bajas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). Así, el promedio mensual de las últimas cuatro semanas se desaceleró hasta el 1,5%.
Analytica: Detectó un avance del 0,1% en la última semana del mes en el sector alimenticio, promediando un 1,4% en las últimas cuatro semanas. Bajo estas variables, su proyección para el índice general de junio se situó en el 1,8%.
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