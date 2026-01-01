Modificaciones de ARCA: lo que se sabe de los posibles cambios en el monotributo en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los valores que entrarán en vigencia para el monotributo desde enero de 2026, con actualizaciones en las categorías, los límites de facturación anual y los importes mensuales. Estos cambios impactan de lleno en trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, ya que definen cuánto se debe pagar y en qué escala puede permanecer cada inscripto.