Modificaciones de ARCA: lo que se sabe de los posibles cambios en el monotributo en 2026
El organismo dio a conocer todos los detalles sobre los límites de facturación y la recategorización del monotributo. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los valores que entrarán en vigencia para el monotributo desde enero de 2026, con actualizaciones en las categorías, los límites de facturación anual y los importes mensuales. Estos cambios impactan de lleno en trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, ya que definen cuánto se debe pagar y en qué escala puede permanecer cada inscripto.
El régimen simplificado concentra en un único abono mensual los impuestos nacionales, los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social, facilitando el cumplimiento fiscal. Sin embargo, el incumplimiento en el pago puede generar intereses, suspensión de beneficios e incluso la baja automática del sistema, lo que obliga al contribuyente a regularizar su situación para volver a operar de manera legal.
Topes de facturación vigentes para 2026
ARCA informó que los límites de facturación anual para definir la categoría del monotributo en 2026 no presentan cambios significativos respecto a los valores aplicados a fines de 2025.
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Los montos mensuales del monotributo en enero
El monto del monotributo depende de la categoría asignada y de la actividad que realiza cada contribuyente. Según ARCA, a partir de enero de 2026, entrarán en vigencia nuevos valores mensuales.
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio
- Categoría D: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio
- Categoría E: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para comercio
- Categoría F: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio
- Categoría G: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio
- Categoría H: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para comercio
- Categoría I: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para comercio
- Categoría J: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para comercio
- Categoría K: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio
Claves para el inicio de 2026
Con los valores definidos, los monotributistas ya tienen claridad para organizar sus ingresos y obligaciones al inicio de 2026, en un escenario que mantiene las condiciones vigentes a fines de 2025. Esto facilita la planificación en el corto plazo, aunque futuros cambios dependerán del contexto económico.
Además, conocer los topes, los pagos mensuales y los plazos de recategorización es clave para evitar sanciones y seguir dentro del régimen.
