El transporte público subió hasta un 337% por encima de la inflación en el AMBA
Las tarifas de los colectivos, el subte y los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron hasta 17 veces desde diciembre de 2023.
Las tarifas del transporte público, que engloba a colectivos, trenes y el subte dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se multiplicaron hasta 17 veces desde diciembre de 2023 como efecto inmediato y sostenido de las políticas aplicadas desde el Gobierno nacional, con réplicas en el ámbito bonaerense y porteño.
En un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) consta que las tarifas de boletos del transporte público en el AMBA subieron por encima de la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y abril de 2026, que fue del 303,5%.
Sin embargo, el medio de transporte cuyo boleto más aumentó en ese período fue el subte, multiplicándose por más de 17 veces al pasar de $80 a $1.414, lo que representa un aumento nominal del 1.668% y un incremento real del 337% por encima de la inflación.
En cambio, el boleto de colectivos se multiplicó hasta por 16 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, registrando en la Provincia de Buenos Aires una suba nominal del 1.545%, mientras que en la jurisdicción nacional el aumento fue del 1.221%, con variaciones reales de entre 228% y +307% por encima de la inflación acumulada del período.
Los trenes que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano bonaerense tuvieron la menor suba nominal (741%), pero superaron ampliamente la dinámica general de precios con un aumento real del 119% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, pasando de $33,29 a $280.
En mayo de 2026 la tarifa del tren metropolitano llegó a $330, lo que representa una suba adicional del 17,9% respecto al valor de abril.
El costo del boleto del transporte público en el AMBA impacta de lleno en el presupuesto de los hogares porque, por citar un ejemplo, el gasto mensual de ese rubro pasó de representar el 2,6% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), en diciembre de 2023, a significar el 17,3% en abril de 2026.
A los estudiantes beneficiarios de la Beca Progresar les pasó algo similar porque está congelada en $35.000 desde marzo de 2025, mientras el costo de viajar en colectivos, subte y trenes aumentó, lo que implica que su poder de compra se desplomó un 87% y hoy alcanza para 111 viajes contra los 839 que cubría en diciembre de 2023.
Con ese período en cuenta, el informe de CEPA también incluyó la brecha tarifaria entre el AMBA y el resto del país, que quedó profundizada tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior, en 2024.
Mientras que en el AMBA el boleto mínimo es de $700, en ciudades como San Martín de los Andes (Neuquén) llega a los $2.300 y en Rawson (Chubut) cuesta $2.192, lo que representa más de tres veces el valor metropolitano.
El aumento del precio del gasoil, que acumuló una suba del 536% entre noviembre de 2023 y abril de 2026 y superó en más de 230 puntos porcentuales la inflación general, fue otro de los principales factores para este fenómeno.
Además, la reducción real del 17,5% en el presupuesto del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) para 2026 comprometió la inversión en mantenimiento y renovación de la red.
Con más aumentos programados para los boletos del transporte público en el AMBA no es de extrañarse que en febrero de 2026 se haya reducido el uso del sistema total en un 12,9% interanual, con bajas del 23,6% en trenes y 11,7% en colectivos.
De más está decir que debido al cierre de más de 24.000 empresas hay menos demanda de viajes por parte de pasajeros.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario