El transporte público subió hasta un 337% por encima de la inflación en el AMBA

En mayo de 2026 la tarifa del tren metropolitano llegó a $330, lo que representa una suba adicional del 17,9% respecto al valor de abril.

trenes

El costo del boleto del transporte público en el AMBA impacta de lleno en el presupuesto de los hogares porque, por citar un ejemplo, el gasto mensual de ese rubro pasó de representar el 2,6% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), en diciembre de 2023, a significar el 17,3% en abril de 2026.

A los estudiantes beneficiarios de la Beca Progresar les pasó algo similar porque está congelada en $35.000 desde marzo de 2025, mientras el costo de viajar en colectivos, subte y trenes aumentó, lo que implica que su poder de compra se desplomó un 87% y hoy alcanza para 111 viajes contra los 839 que cubría en diciembre de 2023.

Con ese período en cuenta, el informe de CEPA también incluyó la brecha tarifaria entre el AMBA y el resto del país, que quedó profundizada tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior, en 2024.

Mientras que en el AMBA el boleto mínimo es de $700, en ciudades como San Martín de los Andes (Neuquén) llega a los $2.300 y en Rawson (Chubut) cuesta $2.192, lo que representa más de tres veces el valor metropolitano.

El aumento del precio del gasoil, que acumuló una suba del 536% entre noviembre de 2023 y abril de 2026 y superó en más de 230 puntos porcentuales la inflación general, fue otro de los principales factores para este fenómeno.

Subte linea d

Además, la reducción real del 17,5% en el presupuesto del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) para 2026 comprometió la inversión en mantenimiento y renovación de la red.

Con más aumentos programados para los boletos del transporte público en el AMBA no es de extrañarse que en febrero de 2026 se haya reducido el uso del sistema total en un 12,9% interanual, con bajas del 23,6% en trenes y 11,7% en colectivos.

De más está decir que debido al cierre de más de 24.000 empresas hay menos demanda de viajes por parte de pasajeros.