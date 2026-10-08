Stellantis advirtió por posible cierre de plantas en Argentina

Herlander Zola, presidente de Estellantis para América del Sur

Zola dio cuenta además del derrumbe del mercado interno en Argentina merced de la licuación de los salarios de los trabajadores y la mayor competencia de autos provenientes de China especialmente. En ese sentido destacó la pérdida de participación de Peugeot en el mercado argentino sería la responsable de los cambios en la producción de la planta. “Era el mayor mercado de la región para la marca. Solo esa caída ya explica los ajustes que necesitamos hacer en la planta, de donde provenía la mayor parte de nuestro volumen”, explicó.

“El avance chino se produjo a una velocidad muy grande y todas las marcas que producían en la Argentina sufrieron en el mercado interno. No fueron solamente los chinos: los autos fabricados en Brasil también comenzaron a ingresar con mucha más competitividad que los producidos en la Argentina”, explicó Zola.

Y amplió: “no depende solamente de la Argentina, porque el polo industrial abastece a América del Sur y Brasil representa el 65% del volumen de la región. Mientras no tengamos previsibilidad sobre lo que va a ocurrir en el mercado brasileño, es difícil tomar con seguridad cualquier decisión industrial en América del Sur”.