ARCA publicó información de cuentas de argentinos en EE.UU.: "Error de interfaz"

De esta forma, los contribuyentes pueden ingresar al sitio de ARCA con su clave fiscal y dirigirse a la solapa "Nuestra Parte" donde el organismo informa los datos de los que dispone sobre la persona.

La medida se enmarca en el acuerdo de intercambio automático impulsado por la normativa del Foreign Account Tax Compliance Ac (FATCA) en pos de una transparencia fiscal. Estados Unidos no reportará los saldos de las cuentas de depósito, sino solamente el monto de los intereses y en los casos que corresponda.

“ARCA puso a disposición en ‘Nuestra Parte’ información recibida de Estados Unidos. Por ahora están los datos de Instituciones Financieras y del número de la cuenta exclusivamente”, escribió el tributarista Sebastián Domínguez en un informe a sus clientes.

La información que algunos contribuyentes pudieron ver sobre sus cuentas u operaciones en los Estados Unidos se habría publicado dentro de la solapa “Nuestra parte”, a la cual solo se puede acceder con CUIT y clave fiscal. En ese apartado, ARCA detalla qué datos conoce de sus movimientos tributarios.

“No se vio afectado el secreto fiscal mientras el que acceda a la información sea el propio contribuyente”, confirmó el abogado Diego Fraga. “Es más, es una forma que utiliza ARCA de mostrar lo que sabe para que el contribuyente se entusiasme y regularice voluntariamente”, agregó.