Los límites en transferencias que activa las alertas en ARCA
Con el aumento de transferencias y billeteras virtuales en 2025, es importante conocer los límites y la documentación que piden bancos y ARCA para evitar bloqueos.
Con el crecimiento de las transferencias y las billeteras virtuales, bancos y organismos como la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueden pedir información adicional para asegurar la trazabilidad de los fondos. Las operaciones claras suelen gestionarse sin problemas, aunque los bancos pueden solicitar comprobantes y bloquear temporalmente los fondos.
En cambio, mover grandes sumas sin justificación puede generar sanciones, bloqueos o derivaciones a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que mantener la transparencia es fundamental.
Límites de transferencias y operaciones en octubre
- Transferencias o acreditaciones: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Extracciones en efectivo: $10.000.000 para ambos casos.
- Saldos bancarios al final del mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Transferencias por billeteras virtuales: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Compras de consumidor final: hasta $10.000.000 sin requerir información adicional.
- Pagos: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
Para liberar las operaciones rápidamente, es clave presentar la documentación que respalde cada movimiento, como facturas, contratos, recibos o certificados de origen de fondos, y mantener todo actualizado junto con el registro correcto en ARCA para evitar bloqueos y agilizar los trámites.
Qué hacer si los fondos quedan bloqueados
- Presentar la documentación solicitada por la entidad.
- Informar al banco con anticipación si se espera recibir un monto significativo, indicando su origen y fecha.
- No fragmentar la transferencia para evadir los límites, ya que esto puede activar alertas adicionales.
Impuestos y obligaciones
Las transferencias bancarias también pueden generar obligaciones tributarias. Entre los principales impuestos se encuentran:
- Ingresos Brutos: retenciones aproximadas del 2,5 %.
- Impuesto al Cheque: porcentaje de 0,6 %.
Por lo general, la responsabilidad de abonar estos impuestos recae en el beneficiario de la transferencia. Es importante recordar que el concepto indicado en la operación sirve como referencia y respaldo ante posibles fiscalizaciones.
