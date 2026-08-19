Liquidaciones familiares de ANSES: las pautas para acceder al beneficio extraordinario por hijo

Para acceder al beneficio es necesario acreditar el vínculo con la persona fallecida y presentar la documentación requerida.

Entre los requisitos establecidos se encuentra ser argentino o acreditar el período de residencia exigido por la normativa. Además, el hecho que dio origen a la reparación debe haber ocurrido dentro del territorio argentino.

Cuánto paga ANSES en agosto de 2026

En agosto de 2026, el monto de la reparación económica es de $419.775,93 mensuales por cada beneficiario.

El importe toma como referencia el haber mínimo jubilatorio. Por eso, cuando se aplica una actualización sobre las jubilaciones, también se modifica el monto de esta prestación.

En caso de que una familia tenga más de un hijo que cumpla con las condiciones, la reparación económica puede cobrarse por cada beneficiario.

Cómo solicitar el beneficio de ANSES

La solicitud de la reparación económica se realiza mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Durante el trámite se debe presentar la documentación necesaria para acreditar la identidad del beneficiario, el vínculo con la persona fallecida y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

También se solicita documentación relacionada con la causa judicial correspondiente, con el objetivo de verificar que se cumplan las condiciones previstas por la Ley 27.452.

Cuando el beneficiario es menor de edad, el cobro se realiza a través de su representante legal o del adulto responsable autorizado.