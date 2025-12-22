Los bonos soberanos operan dispares y el riesgo país supera los 570 puntos básicos

A su vez, en la víspera de la vigencia del nuevo esquema cambiario, con bandas que correrán a un ritmo mayor, Franco entiende que "la mirada estará también sobre el tipo de cambio, los flujos de dólares de la cosecha fina, las tasas en pesos y la demanda de pesos".

toro wall street mercados.jpg

Por otro lado, aseguró que con los bonos Globales rindiendo ya todos por debajo de 10%, y acercándose al pago de enero 2026, el mercado observará de cerca movimientos relativos a la deuda y a cómo pagará efectivamente el Tesoro esos compromisos. "Si bien el pago no está en duda, la incógnita pasa por si habrá más compras de dólares del Tesoro, algún repo del BCRA u otra alternativa", completó.

En tanto, los ADRs operan con alzas generalizadas, encabezados por Loma Negra (+2%); seguido por Telecom (+1,6%) y Cresud (+1,3%). En contraste, Pampa Energía cae 0,3%.

En tanto, en la plaza local el S&P Merval sube 0,8% a 3.163.395,61 puntos, mientras que en dólares el avance es del 1,1% hasta 2.052,10 puntos. Los papeles anotan casi una totalidad de subas, entre las que destacan la de Central Puerto (+2,4%) y Sociedad Comercial del Plata (+1,8%).