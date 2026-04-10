Los nuevos límites para cobrar las SUAF de ANSES: el requisito por el que podrías ser excluido

Finalmente, el SUAF de ANSES aplica una reducción progresiva. A medida que el salario bruto se acerca al tope máximo, el monto asignado por cada hijo disminuye según la escala correspondiente.

Por qué ANSES realiza cruces de datos mensuales para el SUAF

El control que ejerce la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene como objetivo garantizar que las asignaciones familiares lleguen a los sectores que cumplen con los requisitos de ley. Mediante el cruce de información con empleadores y registros del Estado, el organismo detecta aumentos de sueldo, nuevos empleos en blanco o incrementos en ingresos familiares que inhabilitan el cobro del SUAF.

Cabe aclarar que, si bien el organismo supervisa la capacidad económica del grupo, los créditos para beneficiarios que cobran en ANSES no son otorgados directamente por la institución en este periodo, sino por entidades bancarias externas. Por lo tanto, cualquier descuento en el recibo de haberes de abril relacionado con préstamos previos debe verificarse con la entidad financiera correspondiente, ya que no forman parte de las políticas de asistencia directa de ANSES.