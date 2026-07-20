Los salarios formales siguen perdiendo: cayeron en ocho de los últimos nueve meses

Según el relevamiento, entre comienzos de 2025 y el primer trimestre de 2026 la creación de puestos de trabajo se concentró en asalariados no registrados y trabajadores independientes informales. Como consecuencia, la tasa de informalidad alcanzó el 44,2%, uno de los niveles más altos de los últimos años.

También señalaron que más del 90% de quienes consiguieron un empleo durante ese período necesita trabajar más horas para mejorar sus ingresos, pero no puede hacerlo debido a la debilidad de la demanda.

De acuerdo con el CETyD, el incremento de la ocupación no refleja una mejora estructural del mercado laboral, sino un escenario en el que cada vez más personas deben incorporarse al trabajo para sostener sus ingresos mediante empleos precarios o con salarios insuficientes.