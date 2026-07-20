Quién será el eliminado de Gran Hermano, según las encuestas de Fefe Bongiorno
A horas de una nueva gala de eliminación, el especialista en redes expuso los datos de sus sondeos, con la posibilidad de una gran sorpresa.
La placa de nominados de esta semana en Gran Hermano volvió a encender la pasión de los fanáticos del reality. Como es costumbre en cada jornada de definición, las encuestas del especialista en medios y redes sociales, Fefe Bongiorno, se transformaron en el termómetro principal para anticipar el resultado.
Con Emanuel, Yipio, Cola, Sol, Zilli y Hanssen en la cuerda floja, la audiencia comenzó a volcar activamente sus votos para definir quién debe cruzar la puerta de salida.
Sin embargo, en esta oportunidad los números arrojaron una marcada polarización entre el público de X (ex Twitter) e Instagram, configurando un mano a mano donde las comunidades de cada plataforma apuntan a participantes distintos.
Quién se va de Gran Hermano, según las encuestas
Según el sondeo publicado por Bongiorno en su cuenta de X, el participante con mayor riesgo de abandonar el certamen es Emanuel, quien encabeza la intención de voto negativo con un holgado 44,9%. En dicha red, la corriente de opinión parece haber concentrado sus cañones para sacarlo de la competencia.
Por el contrario, el escenario da un giro drástico al analizar los datos relevados en Instagram. Allí, la candidata principal a quedar fuera de juego es Sol, quien lidera las preferencias de eliminación con el 47% de los cómputos.
Con una placa compuesta por seis integrantes, la dispersión de votos entre el resto de los nominados (Yipio, Cola, Zilli y Hanssen) le otorga un peso decisivo al choque entre los dos nombres principales. Habrá que esperar a la gala en vivo para comprobar qué plataforma impone la tendencia definitiva en el teléfono.
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