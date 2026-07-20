Quién será el eliminado de Gran Hermano, según las encuestas de Fefe Bongiorno

Quién se va de Gran Hermano, según las encuestas

Según el sondeo publicado por Bongiorno en su cuenta de X, el participante con mayor riesgo de abandonar el certamen es Emanuel, quien encabeza la intención de voto negativo con un holgado 44,9%. En dicha red, la corriente de opinión parece haber concentrado sus cañones para sacarlo de la competencia.