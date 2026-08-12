Los tres rituales para manifestar en el día del eclipse solar de agosto 2026

Cómo prepararse para los rituales del eclipse solar

Aunque un eclipse es estrictamente un asombroso fenómeno astronómico provocado por la alineación natural de la Tierra, la Luna y el Sol, desde el punto de vista espiritual y de la astrología, históricamente se lo considera un poderoso portal de reinicio. Más allá del misticismo, realizar estas prácticas funciona como un excelente ejercicio psicológico para enfocar nuestra atención en las metas que queremos lograr.