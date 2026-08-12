Los tres rituales para manifestar en el día del eclipse solar de agosto 2026
Descubrí cómo aprovechar la potente energía del eclipse solar de este mes. Anotá estos tres rituales sencillos para manifestar tus deseos y renovar tu aura.
El próximo evento astronómico no solo oscurecerá el cielo, sino que también ofrece una oportunidad espiritual única. El eclipse solar de agosto 2026 es el momento ideal para intencionar cambios profundos en tu vida. A continuación, te contamos cuáles son las tres prácticas más recomendadas para atraer la abundancia deseada.
Cómo prepararse para los rituales del eclipse solar
Aunque un eclipse es estrictamente un asombroso fenómeno astronómico provocado por la alineación natural de la Tierra, la Luna y el Sol, desde el punto de vista espiritual y de la astrología, históricamente se lo considera un poderoso portal de reinicio. Más allá del misticismo, realizar estas prácticas funciona como un excelente ejercicio psicológico para enfocar nuestra atención en las metas que queremos lograr.
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Para aprovechar esta fecha, podés poner en práctica estas tres acciones de manifestación:
- Limpieza de espacios con humo: Antes de pedir cosas nuevas, hay que hacer lugar. Utilizá sahumerios, palo santo o atados de hierbas (como romero y lavanda) para limpiar tu hogar. Recorré cada rincón desde el fondo de la casa hacia la puerta de entrada, con la intención firme de barrer las energías estancadas.
- Carta de liberación y nuevos propósitos: Dividí una hoja de papel en dos mitades. Del lado izquierdo, escribí todo aquello que querés dejar atrás (miedos, malos hábitos o vínculos tóxicos). Del lado derecho, anotá tus deseos a futuro en tiempo presente, como si ya fueran realidad. Al finalizar, rompé o quemá con mucho cuidado la mitad izquierda y guardá la derecha en un lugar seguro.
- Meditación de anclaje a oscuras: Durante el punto máximo de oscuridad del fenómeno celeste, sentate en un lugar tranquilo, cerrá los ojos y concentrate en tu respiración. Visualizá una luz dorada que te envuelve, protegiendo tu energía personal y atrayendo claridad mental para tomar mejores decisiones en los próximos seis meses.
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