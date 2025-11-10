Luis Caputo ahora promete recuperación económica recién en cuatro años: "No vamos a ser Suiza en 24 horas"

“En los últimos dos meses y medio prácticamente se han anunciado inversiones por 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares para Argentina es una cantidad casi... que cambian la situación económica del país definitivamente” afirmó el funcionario.

De todos modos, Caputo aclaró que esa cifra no es dinero que entrará de inmediato, sino inversiones a concretarse en "los próximos cuatro años", y subrayó que este volumen de capital significa "mayor trabajo y mejores salarios" para la gente.

Luis Caputo prometió crecimiento económico para el 2026

En el marco de la misma entrevista, el ministro Luis Caputo anticipó que la economía argentina podría crecer un 5% en 2026 y que la inflación será inferior al 1% a mediados de 2026.

“Hubo un cambio al día siguiente de la elección. El feedback que recibimos fue espectacular. Vamos a empezar a ver una recuperación inmediata a partir del tercer trimestre y el año que viene la Argentina podría estar creciendo en torno al 5%”, sostuvo Caputo.