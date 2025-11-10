Luis Caputo lo hace de nuevo: "Andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada"

caputo dolar

El antecedente de Luis Caputo y su “comprá campeón”

La defensa de Caputo de la tranquilidad cambiaria contrasta con una frase que él mismo utilizó semanas antes, previo a un periodo de fuerte suba del dólar. En aquella ocasión, el ministro había desafiado a quienes consideraban que el tipo de cambio estaba "barato".

En un intento de desestimar las especulaciones sobre un atraso cambiario, Caputo había dicho: "Si está barato [por el dólar], comprá campeón, no te lo pierdas".

Tras esa declaración, la cotización del dólar experimentó una escalada que lo llevó a niveles superiores, obligando al Gobierno a gestionar la tensión generada en el mercado.

Ahora, Caputo enfatiza que el sistema de bandas busca precisamente evitar la volatilidad y los sobresaltos cambiarios.