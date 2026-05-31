Luis Caputo anunció otra baja en el Ministerio de Economía y a su reemplazante
El titular del Palacio de Hacienda comunicó la salida de José García Hamilton, mientras que confirmó a Juan Ignacio Stampone como reemplazante.
El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para comunicar una modificación de relevancia dentro de su equipo de trabajo. Según lo informado por el titular del Palacio de Hacienda, José García Hamilton dejará su cargo como Secretario Legal y Administrativo, un puesto clave en el andamiaje jurídico de la cartera.
En su mensaje, Caputo detalló que la salida se pautó de manera planificada hace varias semanas. "Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales".
Asimismo, el ministro aprovechó para destacar su labor en la gestión y el proceso de traspaso. "Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado (...). También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana", sentenció.
Luis Caputo anunció al nuevo Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía
El reemplazo para conducir la secretaría ya está definido y asumirá sus funciones de manera inmediata. Se trata de Juan Ignacio Stampone, quien venía desempeñándose en el ámbito del sector público como Subprocurador del Tesoro de la Nación.
"A partir del lunes, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión", completó el jefe de la cartera económica, dándole formalmente la bienvenida al funcionario que se sumará a la estructura de Economía a partir de este lunes 1 de junio.
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