Luis Caputo anunció otra baja en el Ministerio de Economía y a su reemplazante

Luis Caputo anunció al nuevo Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía

El reemplazo para conducir la secretaría ya está definido y asumirá sus funciones de manera inmediata. Se trata de Juan Ignacio Stampone, quien venía desempeñándose en el ámbito del sector público como Subprocurador del Tesoro de la Nación.

"A partir del lunes, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión", completó el jefe de la cartera económica, dándole formalmente la bienvenida al funcionario que se sumará a la estructura de Economía a partir de este lunes 1 de junio.