Pedro Lines fue designado como reemplazante de Marco Lavagna al frente del INDEC
Tras la sorpresiva salida del funcionario, y en medio de la polémica por la medición de la inflación, el Gobierno ya designó a su reemplazante.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que Pedro Lines será el sucesor de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
“Se fue bien y quedamos en buenos términos”, dijo el titular del Palacio de Hacienda, sobre el saliente funcionario, en una entrevista con Radio Rivadavia, donde sostuvo que “había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado”.
Sobre el reemplazante del ahora extitular del organismo, confirmó a Lines en el cargo, porque " es el número dos, un funcionario de excelente trayectoria, intachable", y explicó: "Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”.
NOTA EN DESARROLLO
