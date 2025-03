Luis Caputo apuesta a convencer al mercado: repite que no habrá devaluación

Milei Kristalina Georgieva FMI El Presidente Javier Milei junto a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva

El objetivo, está claro, es reforzar las reservas del Banco Central con el objetivo de sostener el carry trade, por lo menos hasta las elecciones, y así evitar la devaluación que el mercado ya da por descontada y que se traduce en el desarme de posiciones en pesos.

Caputo negó este desarme y aseguró que en los últimos días “no gastó 1.700 millones de dólares conteniendo al dólar, es lo que está obligado a dar en el mercado de cambios. En los últimos diez días hay más importaciones que exportaciones. Sabíamos que iba a pasar. Hubo un reacomodamiento de portafolio de bancos también”.

E insistió, como un remanido mantra, que no va adevaluar. "Es un esquema monetario y fiscal tan robusto que puede haber volatilidad pero no cimbronazo. Y que lo más probable el CCL converja al oficial. Eso es la robustez de este esquema. No hay posibilidad de cimbronazo”, insistió el ministro de Economía.

Milei Caputo.jpg Luis Caputo y Javier Milei

“Hoy hay muchos militando corrida porque el dólar vale 1.300 pesos, que es un 15% arriba de cuando llegamos. Las cosas en economía pasan por algo. Argentina no tuvo defaults porque sí, era porque se hicieron las cosas mal. (El plan económico) se está estudiando en las mejores universidades del mundo, vienen los mejores premios Nobel a decirnos que escribamos un libro”, se ufanó Caputo.

Y siguió: "Llevamos a la práctica nuestro propio programa. Le mostramos al Fondo que teníamos razón. Le dijimos en septiembre: podemos continuar con nuestro programa o pueden subirse y darnos una mano. (El plan es seguir) recomprando reservas y recapitalizar al BCRA gradualmente. La diferencia es que con el Fondo lo hacemos más rápido”.