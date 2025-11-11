Luis Caputo defendió el esquema cambiario de bandas y descartó liberar el dólar

Además, se mostró optimista sobre el futuro económico del país. Aseguró que, si se mantiene la estabilidad lograda en los últimos meses, la Argentina puede crecer “tranquilamente al 7 u 8 por ciento anual”. Según el ministro, la clave será sostener las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y mantener la disciplina fiscal.

Su exposición dejó en claro que, al menos por ahora, el equipo económico no planea alterar la estrategia cambiaria. “Estamos en un proceso de reconstrucción de confianza”, resumió, dejando la puerta abierta a una eventual liberalización, pero solo “cuando las condiciones estén dadas y el país esté preparado para resistir los impactos externos”.