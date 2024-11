Luis Caputo: "El año que viene se va a salir del cepo al dólar"

Caputo fue el orador final de la conferencia por el 60 º aniversario de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Allí, frente a economistas y empresarios analizó los resultados del plan de ajuste y sostuvo que la salida del cepo “es un tema de condiciones y no de tiempo”.

luis caputo El ministro de Economía Luis Caputo habló sobre el fin del cepo cambiario

"Nosotros creemos que salir del cepo es un tema de condiciones y no de tiempo y con el tiempo esas condiciones van a seguir mejorando, por eso queremos hacerlo cuando estemos 100% seguros de que no va a generar ningún problema en la economía, y así lo vamos a hacer", aseguró el ministro.

En ese sentido, negó que la economía no crezca por la presencia de cepo cambiario y ejemplificó: "Cuando miramos la historia, o sea, Chile estuvo en control de cambios desde el 84 al 91, creció 6,1% por año, mientras que Latinoamérica creció al 2,6% durante esos años. Corea del Sur tuvo un tiempo entre el 80 y el 98, y creció en esos años al 7,9%, mientras que el mundo creció al 3,1%, ni hablar de lo que ha sido China en los últimos años".

En este sentido, indicó que hay que "seguir con el proceso de baja de inflación" y "empezar a crecer para, con el superávit, empezar a devolverle la plata a la gente con baja de impuestos".

"No es cierto que si no se sale del cepo no se puede crecer. Nosotros el año que viene vamos a estar creciendo al 5% o más, aún con cepo. Entonces, el año que viene, en algún momento se va a salir del cepo. Por lo tanto, la discusión de si se puede crecer con cepo o no, deviene irrelevante ", concluyó.