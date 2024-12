Luis Caputo insistió en que el Gobierno no va a devaluar

Para el titular del Palacio de Hacienda, "en noviembre 2023 el tipo de cambio era el más alto de nuestra historia porque estábamos en el peor momento económico de nuestra historia, entonces el tipo de cambio reflejaba eso".

"Hoy tenés superávit fiscal, comercial, energético... no podés pretender que el tipo de cambio valga algo parecido que el peor momento", sentenció.

Luis Caputo es uno de los preferidos del presidente Javier Milei, y mantiene la política del crawling peg, es decir, de aplicar una devaluación del 2% mensual, que no es lo mismo que devaluar de manera abrupta el peso.

"Quizás es shockeante porque todo esto pasó en un año, pero la realidad es que el cambio que se vivió en este último año es impresionante y eso lo reflejan las variables reales y financieras, y el tipo de cambio es una de ellas", aclaró.

caputo y milei.jpg

"Lo importante es no hacerle creer a la gente que la solución es devaluar, no; la solución es ser más productivo, bajar impuestos, sino volvés a lo mismo de siempre, devalúo, vuelve a subir la inflación; estamos cambiando el modelo", remarcó Caputo antes de aclarar que "los milagros en economía no existen", y que "a Argentina le fue mal durante 120 años porque hicimos las cosas mal".

Por otro lado, la baja del impuesto PAIS "mejora el costo argentino, lo cual hace más baratas las importaciones" , según el ministro de Economía, para quien "Argentina, para poder exportar más, necesita importar más y necesita que esas importaciones vengan al precio más bajo posible".

Al respecto, afirmó que "apuntamos a bajar impuestos, la fórmula de ganar competitividad devaluando es lo que llevó a la Argentina a estos niveles de pobreza y estancamiento económico".

"Vamos a seguir bajando impuestos, retenciones, impuestos al débito y crédito, todos impuestos que distorsionan enormemente el costo argentino y que es el verdadero lastre", prometió el "chanchito de yeso" de Javier Milei.

Mientras tanto, la posibilidad de un aumento de jubilaciones y pensiones está por verse porque "para eso hay que achicar el Estado" dado que hoy "las cuentas no dan por todas las medidas que se tomaron en los últimos años de creer que se podían hacer todas estas cosas sin tener ninguna consecuencia".