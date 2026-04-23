Quiénes bajarán de placa de nominados hoy jueves en Gran Hermano, según las encuestas

Por qué este domingo no habrá gala en Gran Hermano

Como comentó Santiago del Moro, Telefe tiene -a menudo- compromisos que no puede eludir y uno de ellos son los premios Martín Fierro de la Moda 2026, que se llevarán a cabo este domingo 26 de abril, con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda.

Ante esta situación, los participantes de Gran Hermano deberán esperar al lunes para volver a tener conexión con el conductor.

martin fierro de la moda

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.