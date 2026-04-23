Quiénes bajarán de placa de nominados hoy jueves en Gran Hermano, según las encuestas
Tras un picante miércoles de votaciones, el reality de Telefe se prepara para conocer quiénes de los nueve nominados son los menos "odiados" por el público.
Gran Hermano Generación Dorada tendrá una nueva y picante emisión por la pantalla de Telefe, como ya ha acostumbrado a sus espectadores. A diferencia de este miércoles, donde el foco estuvo puesto en las nominaciones, este jueves la casa se prepara para que varios participantes bajen de placa.
Luego de la jugada del líder Manuel Ibero y la fulminante fallida de Brian Sarmiento, la placa quedó compuesta por Sol Abraham (nominada antes de su viaje a México), Tamara Paganini (fulminada por el líder), Franco Zunino, Yipio Pintos, Daniela de Lucía, Eduardo Carrera, Danelik Galazán, Yanina Zilli y Brian Sarmiento.
Lo cierto es que, esta noche, varios de ellos recibirán la feliz noticia de que fueron los menos votados por el público, lo cual les permitirá avanzar una semana más en la competencia.
Quiénes bajarán de placa según las encuestas de Fefe Bongiorno
De acuerdo al sondeo del referente del reality en redes sociales, Zilli sería la primera en abandonar la placa que pone en peligro la permanencia de cara al lunes. Eduardo, Daniela y Sol correrían la misma buena suerte, dado que no han cosechado la suficiente cantidad de votos como para quedar en la cuerda floja.
Por qué este domingo no habrá gala en Gran Hermano
Como comentó Santiago del Moro, Telefe tiene -a menudo- compromisos que no puede eludir y uno de ellos son los premios Martín Fierro de la Moda 2026, que se llevarán a cabo este domingo 26 de abril, con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda.
Ante esta situación, los participantes de Gran Hermano deberán esperar al lunes para volver a tener conexión con el conductor.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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