Luis Caputo se quejó de los precios de su plan de celular: "Estoy averiguando para cambiarme..."

Luis Caputo: "Yo tengo Claro"

"Son decisiones de empresas privadas, José. Es importante que demos pelea como consumidores. Yo tengo Claro en telefonía, y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho", sentenció el titular del Palacio de Hacienda, durante cuya gestión se registró una inflación de más del 100% interanual.

Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión.

Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra…

Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 11, 2024

"Toto habiliten las MVNOs para desregular el mercado telco celular en Argentina. Vas a ver como caen los precios a 5 dólares al mes con 10Gb y llamadas libres, como es en el mundo desarrollado", sugirió otra persona, en referencia a las empresas operadoras de red inalámbrica virtual, que proveen servicio de telefonía móvil sin concesión de espectro de frecuencia.

"Son decisiones de empresas privadas en un mercado donde hay 3 empresas, amigo, Con las prepagas pasó lo mismo y les declaraste la guerra... Burro", espetó alguien más en X.

Pero otro usuario, de nombre "Chacarero veloz", le retrucó a Luis Caputo con un "yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. ¿Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?".

Ahí el titular de Hacienda tuvo que conceder que "hay muchos impuestos que no tienen que estar, no sólo las retenciones", pero hizo un poco de investigación sobre su oponente antes de responder.

"Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa. Mientras tanto, ¡no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras!", chicaneó el ministro de Economía.