Javier Milei lanzó la licitación nacional e internacional de AySA
El gobierno se desprenderá de la totalidad de las acciones de AySA en manos del Estado que representa el 90% del paquete accionario total.
Tal como ya había adelantado el jueves el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en sus redes sociales, el gobierno de Javier Milei lanzó oficialmente este viernes el llamado a licitación nacional e internacional de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Así quedó plasmado en la Resolución 704/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Caputo.
Allí, el gobierno libertario dispuso avanzar con la venta de la totalidad de las acciones de AySA que están en manos del Estado y que representan el 90% del paquete accionario total de la empresa. En tanto el 10% restante continuará bajo titularidad de los empleados de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada.
Según la resolución, la privatización se realizará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin base, destinada a seleccionar un “operador estratégico” para la empresa.
El proceso se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde estarán disponibles el pliego de bases y condiciones y toda la documentación vinculada a la operación.
Privatización de AySA
La resolución establece que el llamado deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial. También se difundirá en los sitios web del Ministerio de Economía y de AySA.
Además, el Gobierno fijó un plazo mínimo de 45 días corridos entre la publicación y el vencimiento para la presentación de ofertas.
El cronograma oficial prevé que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 27 de agosto a las 9:59.
Ese mismo día, a las 10, se llevará adelante la apertura de sobres mediante un acto público electrónico.
El esquema definido por el Gobierno contempla, en una primera etapa, la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública. Luego, el remanente accionario podrá comercializarse en bolsas y mercados del país.
La normativa también crea una comisión evaluadora “ad hoc” integrada por funcionarios designados específicamente para analizar las ofertas que se presenten en el proceso.
Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas podrán requerir asistencia técnica y operativa a AySA y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) durante el desarrollo de la licitación.
Entre los considerandos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que el objetivo no es solo transferir la titularidad accionaria, sino avanzar en una “transformación de importancia refundacional” del servicio de agua potable y saneamiento.
Resolución 704/2026:
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