Javier Milei: "hice todo mal para estar en la política"

Y apuntó contra la oposición a la que acusó de intentar un golpe de Estado. "En el Congreso lo buscaron con siete intentos de juicio político, atacaron el programa económico con 40 leyes que buscaban vulnerar el equilibrio fiscal", aseguró y explicó que "en esos ataques lo que ocurrió fue una salida masiva de activos argentinos, hizo que sus precios cayeran, subieran el riesgo país y las tasas en pesos. Este ataque fue por 70 mil millones de dólares y después vienen a decir que Estados Unidos nos tuvo que salvar por aportar 2.500 millones".

Milei reconoció que el año pasado "la economía se frenó en seco" y atribuyó esa situación al "ataque opositor". "Esto generó un frenazo en la actividad y esa situación conjugada con la aceleración de la inflación generó caídas de la actividad y de los salarios reales. Esta situación generó descontento, y se evidenció en el primer trimestre de este año. Sin embargo y a pesar de la presión mediática y acusaciones falsas, nosotros en un mes y medio cumplimos con todas nuestras promesas de campaña de medio término".

Y cerró: "la tendencia es clara, Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento. Vamos a seguir abriendo la economía argentina".