Javier Milei: "hice todo mal para estar en la política"
Al cerrar el 12° Latam Economic Forum Javier Milei reconoció que "la economía se frenó en seco" y que los salarios reales de los trabajadores "se cayeron".
El presidente Javier Milei cerró el 12° Latam Economic Forum y reconoció que el "haber hecho todo mal" fue lo que lo llevó a convertirse "en el primer presidente liberal libertario" del mundo.
Ante empresarios y referentes del denominado "círculo rojo", el mandatario libertario celebró además la mejora de la calificación crediticia soberana de Argentina de Fitch Ratings que pasó de CCC a B-. "Argentina ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación muchísimo mejor (...) Argentina va a hacer investment grade el día que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo", sentenció Milei.
Como de costumbre volvió a cargar con dureza contra la prensa por no plegarse al relato libertario que solo ve bonanza donde la realidad del día a día de los trabajadores indica todo lo contrario.
"Nunca hubo un spread tan grande entre lo que pasa en la economía y lo que dicen los medios de comunicación", se quejó Milei y se victimizó: ""unca se vio un ataque tan grande e injusto.
Reconoció sin embargo que los datos de inflación (en abril se registró la primera desaceleración después de 10 meses ininterrumpidos al alza) sigue sin ser la deseada.
Y apuntó contra la oposición a la que acusó de intentar un golpe de Estado. "En el Congreso lo buscaron con siete intentos de juicio político, atacaron el programa económico con 40 leyes que buscaban vulnerar el equilibrio fiscal", aseguró y explicó que "en esos ataques lo que ocurrió fue una salida masiva de activos argentinos, hizo que sus precios cayeran, subieran el riesgo país y las tasas en pesos. Este ataque fue por 70 mil millones de dólares y después vienen a decir que Estados Unidos nos tuvo que salvar por aportar 2.500 millones".
Milei reconoció que el año pasado "la economía se frenó en seco" y atribuyó esa situación al "ataque opositor". "Esto generó un frenazo en la actividad y esa situación conjugada con la aceleración de la inflación generó caídas de la actividad y de los salarios reales. Esta situación generó descontento, y se evidenció en el primer trimestre de este año. Sin embargo y a pesar de la presión mediática y acusaciones falsas, nosotros en un mes y medio cumplimos con todas nuestras promesas de campaña de medio término".
Y cerró: "la tendencia es clara, Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento. Vamos a seguir abriendo la economía argentina".
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