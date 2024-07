La aclaración de Luis Caputo sobre la emisión monetaria: "Deshonestidad intelectual"

Es que, aunque la "segunda fase" del plan económico consiste en avanzar hacia la emisión cero, lo cierto es que nunca antes en la historia de la Argentina se emitieron tantos billetes.

Jamás creí que la deshonestidad intelectual iba a llegar al límite de leer colegas quejarse porque suba la BM.

Que suba la base monetaria ES precisamente lo que queremos que pase.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) July 5, 2024

Es en este contexto que Caputo explicó la diferencia entre la emisión y la expansión de la base monetaria: "Que suba la base monetaria ES precisamente lo que queremos que pase. Esto NO es emisión monetaria, sino cambio en la composición de pasivos del BCRA, que pasan de remunerados (pases) a no remunerados (BM), producto de la baja de la inflación".

Las críticas a Luis Caputo

Uno de los primeros en apuntar al ministro de Economía fue Carlos Melconian, quien destacó el "pacto en materia fiscal" pero cuestionó la sostenibilidad del programa impulsado por Caputo.

"Lo que ocurrió en el primer semestre se trataba de un ingenioso plan financiero para atacar una herencia difícil. Lo que se percibe es que no era sostenible en el tiempo, era un plan financiero con fecha de vencimiento, el plan financiero que hasta acá se agotó", opinó.

Gabriel Rubinstein, exfuncionario del Gobierno de Alberto Fernández, también elogió las intenciones fiscales del Poder Ejecutivo, aunque dejó en claro los problemas de la expansión de la base monetaria. "Eso desmerece el ajuste fiscal y eso presiona al dólar", advirtió.

El exviceministro de Economía cuestionó la idea de que la recesión actual era inevitable, argumentando que el ajuste fiscal no debería haber sido recesivo porque sustituía el impuesto inflacionario. Además, la devaluación pretendía reducir la brecha cambiaria sin afectar gravemente los salarios. “El PBI 'no agro' debía haber bajado aproximadamente 1%, no alrededor de 6%, en estos seis meses”, según sus cálculos explicó.

En mayo, la autoridad monetaria redujo la tasa referencia en dos ocasiones, con una disminución de 10 puntos porcentuales cada vez y la estableció en el 40% anual. Esta acción apuntó a limitar el crecimiento endógeno de la oferta de pesos.

Sin embargo, según datos del Informe Monetario Mensual correspondiente del Banco Central (BCRA), la base monetaria experimentó una expansión nominal de 2,2 billones de pesos en el mes y aumentó aproximadamente un 100% en los primeros seis meses del año en comparación con el mismo período del año pasado.

Durante el primer semestre de 2023, la base monetaria aumentó apenas un 13%, lo que implicó una contracción real del 25% dado que la inflación acumulada en ese período fue del 51%.