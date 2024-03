Luis Caputo se reunió con supermercadistas en la previa a conocerse la inflación de febrero

Embed - LUIS CAPUTO se REUNIÓ con EMPRESARIOS de SUPERMERCADOS

Seguidamente, se discutió sobre el avance acelerado en la suba de precios y en la necesidad de frenar esta escalada que aprieta el bolsillo de los argentinos, en un encuentro que tuvo también la presencia del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo, con su par de Comercio, Pablo Lavigne.

Por su parte, el periodista Nicolás Munafó informó en El Diario, por C5N, que los representantes de los supermercados chinos no formaron parte del encuentro con Caputo. "La reunión comenzó a las 17:45 y no fueron invitados los supermercados chinos, que están algo molestos por no ser parte", advirtió.