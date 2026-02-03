Inflación 2025: la canasta ejecutiva aumentó un 30,5% y cerró el año en $8,6 millones
El índice de la UCEMA marcó una fuerte desaceleración respecto a 2024. Sin embargo, la Inflación en educación golpeó el bolsillo de los ejecutivos.
La inflación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) cerró el 2025 con un acumulado del 30,5%, marcando un descenso drástico en comparación con los tres dígitos registrados en los años anteriores. Según el informe de la Universidad del CEMA, el costo total de la canasta para este segmento socioeconómico alcanzó un valor millonario al finalizar diciembre.
El estudio revela que, si bien el proceso de desinflación fue exitoso en el balance anual, el segundo semestre mostró una leve aceleración (15,2%) frente a la primera mitad del año (13,3%). Para el 2026, los economistas proyectan un escenario incierto pero controlado, estimando un rango de variación de precios de entre el 20% y el 40%.
Los números de la canasta ejecutiva
El relevamiento detalla los costos y variaciones que enfrentaron los profesionales durante el último año. Aquí los datos clave:
-
Inflación anual: Fue del 30,5%, una baja significativa frente al 120,3% de 2024 y el 200,6% de 2023.
Promedio mensual: El ritmo de aumento de precios se ubicó en un 2,4% mensual.
Valor de la canasta: En pesos corrientes, el costo total para mantener el nivel de vida ejecutivo fue de $8.615.597.
Costo en dólares: Medido al tipo de cambio libre (CCL), la canasta costó USD 5.651, lo que implica una caída del 3,6% respecto al cierre de 2024.
Educación arriba, tecnología abajo
El análisis por rubros muestra una dispersión notable. El capítulo de Educación fue el que más aumentó (41,8%), impulsado por el ajuste en las matrículas de los colegios privados, seguido por Transporte y comunicaciones con un 38,1%.
En la otra punta, Equipamiento y mantenimiento del hogar (16,9%) e Indumentaria (15,5%) tuvieron subas muy por debajo del promedio. Según el informe, esto se explica por la "mayor apertura comercial y la competencia de bienes importados", destacando especialmente la baja de precios en electrodomésticos gracias a la reducción de aranceles.
