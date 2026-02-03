Inflación 2025: la canasta ejecutiva aumentó un 30,5% y cerró el año en $8,6 millones

La inflación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) cerró el 2025 con un acumulado del 30,5%, marcando un descenso drástico en comparación con los tres dígitos registrados en los años anteriores. Según el informe de la Universidad del CEMA, el costo total de la canasta para este segmento socioeconómico alcanzó un valor millonario al finalizar diciembre.