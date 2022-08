Tarifas: ¿Qué pasa si necesito el subsidio pero mi consumo excede los 400 KW? Los aumentos de tarifas eléctricas para quienes soliciten el subsidio se aplicarán sobre el exceso de consumo de 400 kilowatts pero no sobre el total, por tanto el subsidio no se cae, pero no aplicará en el excedente de cosnsumo.