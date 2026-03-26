Javier Milei defiende el trabajo en negro: "Calidad debatible"

Milei celebró que el salario del sector privado no registrado, es decir el trabajo en negro, subió muy encima de los empleos público y del sector privado registrado (que siguen cayendo) y advirtió insólitamente que "la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible".