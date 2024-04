Manuel Adorni aclaró que no está definido el piso del Impuesto a las Ganancias

Embed

La falta de acuerdo con los mandatarios provinciales estaría en que éstos no aceptan el ajuste que lleva el piso de Ganancias a u$s1.2 millones.

"Cualquier número de piso de Ganancias que he leído en los diferentes portales y medios son inexactos, porque eso no está definido. Por supuesto que se va a definir en breve, pero todos los números que vi yo no condicen con la situación actual del debate. Esas informaciones son inexactas", expresó el funcionario de La Libertad Avanza (LLA).

Los gobernadores de Juntos por el Cambio se mostraron optimistas tras la reunión con funcionarios nacionales que se llevó a cabo ayer por la tarde en Casa Rosada. Confirmaron su apoyo a la nueva ley ómnibus y al Pacto de Mayo y elevaron una serie de reclamos que fueron anotados por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y por el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Entre los reclamos está no volver a poner el Impuesto a las Ganancias, o al menos no con un piso salarial de 1,2 millones de pesos. También pidieron la reactivación de obras claves y la revisión del decreto que frenó la financiación del déficit de las cajas previsionales no transferidas a Anses.

Los gobernadores esperan ahora un nuevo borrador de la ley ómnibus.