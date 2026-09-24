Más pobreza con Javier Milei: el INDEC informó que trepó al 32,3%

Infancia en riesgo y las regiones más golpeadas

El cuadro etario refleja la gravedad del fenómeno en los sectores más jóvenes: el 44,5% de los chicos de 0 a 14 años vive en hogares que no logran cubrir la canasta básica, cifra que trepa al 45,2% al contemplar a los menores de hasta 17 años.

A nivel geográfico, la región más afectada del país fue el Noreste (NEA) con un 41,5% de pobreza y un pico de 48,6% en el Gran Resistencia. Le siguieron Cuyo con 36,7%, el Gran Buenos Aires con 32,1% (donde los partidos del conurbano bonaerense promediaron 36,9%), el Noroeste con 31,5%, la región Pampeana con 30,3% y la Patagonia con 28,4%.