Más pobreza con Javier Milei: el INDEC informó que trepó al 32,3%
El INDEC informó que la pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026, alcanzando a 9,7 millones de personas en los 31 aglomerados.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer las cifras oficiales sobre las condiciones de vida en el país correspondientes a la primera mitad del año. Según el informe técnico, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población urbana, registrando un nuevo incremento semestral que impacta de lleno sobre millones de familias.
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Los datos del INDEC sobre la pobreza y la indigencia
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sobre los 31 aglomerados urbanos, el universo de personas por debajo de la línea de pobreza llegó a 9.729.000 personas, distribuidas en casi 2,5 millones de hogares (24,4%).
En comparación con el segundo semestre de 2025, el indicador marcó una suba de 4,1 puntos porcentuales en personas (había sido de 28,2%) y de 3,4 puntos en hogares (había marcado 21,0%). En tanto, la indigencia trepó al 7,5%, afectando a 2.249.000 personas, con un avance de 1,2 puntos porcentuales respecto a la medición previa.
El informe oficial destacó que el deterioro socioeconómico respondió al descalce entre los sueldos y la inflación: mientras que el ingreso per cápita familiar aumentó un 11,5%, las canastas regionales promedio subieron 21,4% en alimentos (CBA) y 19,6% en la canasta total (CBT), erosionando el poder adquisitivo.
Infancia en riesgo y las regiones más golpeadas
El cuadro etario refleja la gravedad del fenómeno en los sectores más jóvenes: el 44,5% de los chicos de 0 a 14 años vive en hogares que no logran cubrir la canasta básica, cifra que trepa al 45,2% al contemplar a los menores de hasta 17 años.
A nivel geográfico, la región más afectada del país fue el Noreste (NEA) con un 41,5% de pobreza y un pico de 48,6% en el Gran Resistencia. Le siguieron Cuyo con 36,7%, el Gran Buenos Aires con 32,1% (donde los partidos del conurbano bonaerense promediaron 36,9%), el Noroeste con 31,5%, la región Pampeana con 30,3% y la Patagonia con 28,4%.
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