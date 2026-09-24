Feriado del lunes 28 de septiembre: ¿Se paga doble o se da franco compensatorio a quienes trabajen?

Cómo se cobra el feriado y qué pasa con el franco compensatorio

El Gobierno acompaña la Ley 26.541 para que se traslade un feriado y haya fin de semana largo antes de octubre

Trasladada la conmemoración del Día del Empleado de Comercio al lunes 28 de septiembre, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) precisaron las condiciones laborales y salariales vigentes para los trabajadores comprendidos en el CCT 130/75. Al asimilarse la fecha a los feriados nacionales bajo la Ley 26.541, la normativa define claramente qué ocurre en materia de haberes y descansos: