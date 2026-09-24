Fuerte respaldo a la jueza Laura De Marinis: un centenar de magistrados porteños cuestionó el pedido de juicio político

La jueza Laura Beatriz de Marinis, titular del juzgado penal juvenil, contravencional y de faltas N° 3.

“Más allá de si un pronunciamiento judicial es o no compartido, es preciso subrayar que las mínimas condiciones de vigencia del Estado de Derecho y la forma republicana de gobierno –que comprende el principio de la división de poderes– imponen el respeto de las decisiones que, con base constitucional, adoptan los jueces y las juezas”, señalaron.

El comunicado pone especial énfasis en que el propio sistema judicial ya contempla mecanismos para revisar una sentencia con la que alguna de las partes no esté de acuerdo. De hecho, remarcaron que el Ministerio Público Fiscal ya apeló la resolución de De Marinis.

“La legislación procesal pone a disposición de las partes los canales recursivos apropiados para obtener la revisión de tales decisiones por las instancias judiciales superiores”, afirmaron.

Y agregaron una de las definiciones más contundentes del documento: “En cambio, la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial”.

Para los firmantes, la independencia de los jueces no constituye un privilegio personal de los magistrados sino una garantía para los ciudadanos frente a eventuales interferencias de otros poderes del Estado.

“La independencia judicial ha sido instituida por el constituyente no en beneficio de los jueces, sino en amparo de los derechos y las garantías de las personas, para que no puedan ser avasalladas por ningún otro poder, dentro o fuera del Estado”, sostuvieron.

Los magistrados también citaron los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre independencia judicial y marcaron una diferencia entre los mecanismos destinados a revisar una sentencia y aquellos que pueden utilizarse para investigar la conducta de un juez.

En ese sentido, señalaron que los recursos judiciales tienen como finalidad revisar la corrección de una decisión, mientras que los procedimientos disciplinarios deben analizar la conducta de quien ejerce la magistratura.

El documento concluye con una fuerte advertencia institucional: “Rechazamos la intromisión y el acoso del Poder Ejecutivo, y exhortamos a las autoridades públicas a actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho”.

Entre los firmantes aparecen los jueces y juezas Juan José Albornoz, Karina Andrade, Javier I. Barraza, Pablo Casas, Sergio Delgado, Andrés Gallardo, Elena Liberatori, Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, Gustavo D. Moreno, Alejandra Petrella, Daniela Rezzonico, Fabiana Schafrik, Romina Surace, Martín Taboada Abreu, Víctor Trionfetti y Paula Vaca, entre otros.