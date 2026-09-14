Alerta por la pobreza: estiman 1,7 millones de nuevos pobres durante el primer semestre

En este sentido, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) encontró una dinámica similar y estimó que, para el semestre marzo-agosto, la Canasta Básica Total aumentó 34,7% interanual, mientras que los ingresos totales familiares lo hicieron 25%.

Menos empleo formal y más informalidad

Los últimos datos del SIPA muestran que en junio había 12,757 millones de trabajadores registrados, un 0,9% menos que un año antes. Dentro de ese universo, el empleo asalariado registrado cayó 1,5% interanual, equivalente a 147.900 puestos menos, mientras que el sector privado perdió 121.000 trabajadores.

Datos del Banco Central indican que el crecimiento del empleo durante el primer trimestre de 2026 estuvo concentrado principalmente en trabajadores no asalariados y asalariados informales, mientras que el empleo asalariado formal privado se contrajo 4,1% interanual.

Los salarios también perdieron impulso

ExQuanti estimó que, pese a la recuperación posterior a la caída de 2024, el ingreso medio real de los ocupados todavía se encontraba 13% por debajo del nivel del tercer trimestre de 2017 durante los primeros tres meses de 2026.

Entre los trabajadores de menores ingresos, la diferencia era todavía mayor: el índice se ubicaba 18% por debajo de aquel nivel de referencia.

En el empleo privado registrado, el salario promedio alcanzó los $3.162.523 en junio, con una suba nominal interanual del 30,5%, de acuerdo a los datos oficiales del SIPA.

La presión de las canastas

La UTDT estimó que durante el semestre marzo-agosto la Canasta Básica Total aumentó por encima de los ingresos familiares, algo que habría contribuido notablemente en el aumento de la pobreza.

En agosto, la Canasta Básica Total aumentó 2,6% mensual y 38,3% interanual, mientras que la Canasta Básica Alimentaria subió 2,6% en el mes y 39,6% frente al mismo período de 2025.

Para un hogar de cuatro integrantes, la CBT alcanzó los $1.605.497, el monto necesario para superar la línea de pobreza, mientras que fueron necesarios $726.469 para no caer en la indigencia.

Una recuperación que perdió fuerza

ExQuanti estimó que la cantidad de personas pobres había bajado de 25,7 millones en el primer trimestre de 2024 a 12,8 millones en el tercer trimestre de 2025, pero volvió a crecer desde entonces.

La magnitud definitiva del aumento se conocerá cuando el INDEC publique el dato oficial. Mientras tanto, las estimaciones privadas coinciden en señalar un cambio de tendencia asociado al freno de los ingresos, la pérdida de empleo formal y el crecimiento de ocupaciones más precarias.