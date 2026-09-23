Oficializaron la suba del 1,66% en las jubilaciones y la mínima sigue por debajo de la línea de la pobreza

También se modificará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que quedará establecido en 199.335,05 pesos. La PBU integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general y su actualización forma parte de las atribuciones asignadas a ANSES por la normativa vigente.

La resolución incluye, además, cambios en las remuneraciones imponibles, que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social. Desde el período devengado de octubre, la base mínima será de 146.759,98 pesos, mientras que la máxima ascenderá a 4.769.631,49 pesos.

Con esto, quienes perciban un ingreso superior a 3.209.863 pesos quedarán excluidos del beneficio del cobro de las asignaciones familiares.

Montos de las asignaciones en octubre

Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo

Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares de la prestación por desempleo

Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del sistema integrado previsional argentino

Rangos y montos de asignaciones familiares para veteranos de guerra del Atlántico Sur

Montos para titulares de asignaciones universales para protección social

Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores monotributistas

Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del Decreto 514/2021

Resolución 283/2026:

Resolución 284/2026: