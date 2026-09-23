Oficializaron la suba del 1,66% en las jubilaciones y la mínima sigue por debajo de la línea de la pobreza
La jubilación mínima quedó en 435.748,51 pesos en octubre y seguirá (incluso con el bono que no fue todavía oficializado) por debajo de la línea de pobreza.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, siguen adelante con su ajuste sobre los jubilados y oficializaron este miércoles la suba del 1,66% para octubre en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Así quedó plasmado en la Resolución 284/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Guillermo Héctor Arancibia. oficializó un nuevo aumento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se verá reflejado en el pago de octubre.
La suba, que sigue el ritmo de la inflación pero con dos meses de rezago, se combina con el congelamiento del bono a jubilados desde hace más de dos años en apenas 70 mil pesos y condena a los jubilados de la mínima a vivir en la pobreza. El haber mínimo quedará de esta manera en octubre en apenas 435.748,51 pesos cuando la Canasta Básica Total (CBT) que midió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para agosto pasado y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza fue de 519.578 pesos para un adulto.
El haber jubilatorio máximo quedó fijado en 2.932.174,85 pesos. La suba del 1,66% impacta también en pensiones, la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Todavía no fue oficializado el pago en octubre del devaluado bono previsional extraordinario de 70 mil pesos. Aún con este bono los jubilados de la mínima seguirán en la pobreza.
A su vez,la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en octubre será de 348.598,81 pesos. La prestación está prevista en la Ley N.º 27.260 y está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.
También se modificará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que quedará establecido en 199.335,05 pesos. La PBU integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general y su actualización forma parte de las atribuciones asignadas a ANSES por la normativa vigente.
La resolución incluye, además, cambios en las remuneraciones imponibles, que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social. Desde el período devengado de octubre, la base mínima será de 146.759,98 pesos, mientras que la máxima ascenderá a 4.769.631,49 pesos.
Con esto, quienes perciban un ingreso superior a 3.209.863 pesos quedarán excluidos del beneficio del cobro de las asignaciones familiares.
Montos de las asignaciones en octubre
Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo
Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares de la prestación por desempleo
Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del sistema integrado previsional argentino
Rangos y montos de asignaciones familiares para veteranos de guerra del Atlántico Sur
Montos para titulares de asignaciones universales para protección social
Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores monotributistas
Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del Decreto 514/2021
Resolución 283/2026:
Resolución 284/2026:
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