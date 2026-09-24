El Indec informa hoy el índice de pobreza y se prevé una nueva suba que la ubicaría cerca del 31%
La pobreza había subido al menos 3 puntos porcentuales merced de la licuación de salarios frente al persistente avance de la inflación.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará este jueves los datos de indigencia y de pobreza del primer semestre del año y todos los analistas coinciden en señalar que la medición marcará una nueva suba merced de la licuación de salarios que impulsan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, y del persistente avance de la inflación.
Se estima que los nuevos resultados podrían mostrar un incremento de entre 2 y 3 puntos porcentuales en la pobreza e indigencia respecto del segundo semestre de 2025. De confirmarse, implicaría un retroceso respecto de los niveles alcanzados a fines del año pasado, aunque los indicadores continuarían considerablemente por debajo de los registrados al inicio de la gestión y, especialmente, del pico del primer semestre de 2024 cuando se sintió el fuerte impacto de la devaluación del 120% que aplicó el tándem Milei-Caputo apenas iniciada la gestión libertaria.
De confirmarse esta suba la pobreza habría superado el 31% en el primer semestre de 2026, aumento que significaría más de un millón y medio de nuevos pobres desde diciembre. El último registro oficial corresponde al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó algo por encima de 28%.
El economista Martín González- Rozada de la Universidad Torcuato Di Tella advirtió que en julio pasado el nowcast proyectaba una incidencia de la pobreza de 31,6%. Se trata de una estimación que va en línea con las proyecciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina que anticipó que la pobreza en el primer semestre del año se ubicó entre el 31% y 32%.
La fuerte devaluación aplicada por Milei apenas desembarcó en la Casa Rosada disparó la pobreza en el primer semestre de 2024 al 52,9% y al 18,1% la indigencia para luego iniciar una trayectoria descendente hasta ubicarse en 28,2% y 6,3% en el segundo semestre de 2025.
Como siempre el sector más vulnerable es de los menores de 17 años entre quienes la pobreza alcanzó en el primer semestre de 2024 al 67,1% mientras que la indigencia afectó al al 27,3% de ellos. En el segundo semestre de 2025 estos niveles entraron en una trayectoria descendente hasta ubicarse en el 42,3% de pobreza y 9,4% de indigencia para el segundo semestre de 2025. Ahora esta tendencia podría revertirse.
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