El Indec informa hoy el índice de pobreza y se prevé una nueva suba que la ubicaría cerca del 31%

Se estima que los nuevos resultados podrían mostrar un incremento de entre 2 y 3 puntos porcentuales en la pobreza e indigencia respecto del segundo semestre de 2025. De confirmarse, implicaría un retroceso respecto de los niveles alcanzados a fines del año pasado, aunque los indicadores continuarían considerablemente por debajo de los registrados al inicio de la gestión y, especialmente, del pico del primer semestre de 2024 cuando se sintió el fuerte impacto de la devaluación del 120% que aplicó el tándem Milei-Caputo apenas iniciada la gestión libertaria.