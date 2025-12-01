Más presión para los precios de los combustibles: el Gobierno subió el bioetanol y el biodiesel
El bioetanol y el biodiesel se usan para el corte de los combustibles y las petroleras trasladan de modo automática cada suba a los precios que pagan los automovilistas en surtidor.
El gobierno de Javier Milei aprobó este lunes una nueva suba en los valores del biodiesel y bioetanol que se utilizan para el corte mínimo con los combustibles y sumó así más presión sobre los precios que pagan los automovilistas en el surtidor.
Así quedó plasmado en las Resoluciones 485/2025 y 486/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti.
En la primera de ellas el gobierno libertario fijó "en 1.775.230 pesos por tonelada el precio de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.640".
El nuevo precio rige "para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de diciembre de 2025, y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".
La Secretaría de Energía dispuso además que "el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los SIETE (7) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".
En tanto, la Resolución 486/2025 fijó "en 963,926 pesos por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640".
En tanto quedó "en 883,464 pesos por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz destinado a su mezcla obligatoria con nafta".
En ambos casos estos precios regirán "para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de diciembre de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".
La secretaría de Energía dispuso además que "el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder, en ningún caso, los TREINTA (30) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".
Resolución 485/2025:
Resolución 486/2025:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario