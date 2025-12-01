Más presión para los precios de los combustibles: el Gobierno subió el bioetanol y el biodiesel

En tanto, la Resolución 486/2025 fijó "en 963,926 pesos por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640".

En tanto quedó "en 883,464 pesos por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz destinado a su mezcla obligatoria con nafta".

En ambos casos estos precios regirán "para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de diciembre de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".

La secretaría de Energía dispuso además que "el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder, en ningún caso, los TREINTA (30) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".

Resolución 485/2025:

Resolución 486/2025:

