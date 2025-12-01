ANSES: quiénes no podrán cobrar el aguinaldo de diciembre

Esta situación se repite cada año, dado que las asignaciones sociales no integradas al sistema previsional quedan excluidas del cálculo del aguinaldo.

Quiénes sí cobran el aguinaldo

En contraste, jubilados y pensionados no solo recibieron el SAC, sino también un bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo se destinó a:

Jubilados con haber mínimo

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

El bono fue depositado en la misma fecha que el haber mensual y el aguinaldo, sin necesidad de realizar trámites adicionales.