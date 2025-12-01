ARCA: el paso a paso para pagar el monotributo vencido
Si el contribuyente se cuelga con los pagos mensuales, ARCA puede sumar intereses y, si el atraso se estira, incluso avanzar con una baja del régimen.
Hoy el Monotributo sigue siendo una herramienta clave para quienes buscan tener su actividad en regla, aportar para la jubilación y contar con obra social. Por eso es fundamental respetar los plazos de pago que fija ARCA. Muchas personas usan el débito automático, mientras que otras hacen el trámite de forma manual, lo que puede generar demoras u olvidos.
Frente a estas situaciones, la ex AFIP ofrece distintas opciones para regularizar el monto vencido y evitar complicaciones con el organismo. Hace unos días, la entidad informó que si se registran tres rechazos seguidos del débito automático, se notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Esto le da un margen para resolver el problema que generó el rechazo. Si ocurre un cuarto intento fallido, la adhesión al débito automático se dará de baja y habrá que gestionarla nuevamente en el banco.
Los pasos para pagar el Monotributo vencido
El vencimiento del Monotributo de noviembre fue el 20 y, si todavía no lo pagaste, podés regularizar la situación siguiendo estos pasos sin complicarte.
Para generar y abonar el VEP:
- Ingresar al portal de AFIP con CUIT y clave fiscal.
- Acceder a Presentación de DDJJ y Pagos o directamente a CCMA.
- Elegir el período que quedó impago.
- Emitir un VEP por cada mes adeudado.
- Completar el pago.
Medios habilitados para pagar el VEP:
- Home banking (Red Link o Banelco).
- Transferencia electrónica.
- Código QR.
- Billeteras virtuales.
- Tarjeta de crédito.
- Débito automático.
- Servicios como Net Cash del BBVA.
Un detalle clave: si el VEP no se paga dentro de las 48 horas, vence y hay que generar uno nuevo. La acreditación puede tardar hasta dos días en verse reflejada en Cuentas Tributarias.
Cómo saber si tengo deuda con ARCA
Para verificar la deuda, hay que ingresar al sitio de la ex AFIP con CUIT y clave fiscal, entrar a la sección CCMA y revisar períodos impagos, intereses y montos pendientes. Si los pagos no se hacen en término, se aplican recargos y, con un atraso de 10 meses, el organismo puede disponer la baja de oficio del monotributista
