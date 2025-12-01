ARCA: el paso a paso para pagar el monotributo vencido

Home banking (Red Link o Banelco).

Transferencia electrónica.

Código QR.

Billeteras virtuales.

Tarjeta de crédito.

Débito automático.

Servicios como Net Cash del BBVA.

Un detalle clave: si el VEP no se paga dentro de las 48 horas, vence y hay que generar uno nuevo. La acreditación puede tardar hasta dos días en verse reflejada en Cuentas Tributarias.

arca

Cómo saber si tengo deuda con ARCA

Para verificar la deuda, hay que ingresar al sitio de la ex AFIP con CUIT y clave fiscal, entrar a la sección CCMA y revisar períodos impagos, intereses y montos pendientes. Si los pagos no se hacen en término, se aplican recargos y, con un atraso de 10 meses, el organismo puede disponer la baja de oficio del monotributista