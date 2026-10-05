"Me importa tres pitos": con exabruptos y autoelogios, Luis Caputo promete un triunfo "por paliza" en 2027

A la hora de apuntar contra el gobernador bonaerense, el jefe de Economía intentó instalar un manto de desprecio absoluto, incluso contra las encuestas. "Yo creo que Kicillof no va a ser presidente porque todo el mundo sabe que Kicillof nunca puede ser presidente, lo sabe cualquier persona que está en la política. No hay persona en la Argentina que crea que Kicillof pueda ser presidente", disparó, desestimando cualquier alternativa política al modelo libertario y acusando al kirchnerismo de "necesitar generar miedo".

Con exabruptos y autoelogios, Luis Caputo promete un triunfo "por paliza" en 2027

Relato de bonanza y cifras que chocan con la calle

En materia económica, Caputo insistió en defender un modelo que acumula fuertes cuestionamientos por el impacto de la recesión. Pese al malestar generalizado en comercios y hogares, el ministro aseguró que la macroeconomía está "ordenada" y ratificó su pronóstico de un crecimiento cercano al 2% para fin de año, al tiempo que prometió la llegada de inversiones por más de 200 mil millones de dólares.

Con una frase que rápidamente encendió la polémica en las redes sociales, el titular de Hacienda reiteró su eslogan de gestión: "No estamos bárbaro, vamos bárbaro, este es el camino".

Asimismo, intentó maquillar los indicadores sociales afirmando que existe una supuesta valoración positiva de las medidas y adjudicando los problemas estructurales a "la mala praxis" de las administraciones anteriores, mientras el Gobierno continúa defendiendo un rumbo económico que profundiza la asfixia de las clases medias y trabajadoras.