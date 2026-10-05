"Me importa tres pitos": con exabruptos y autoelogios, Luis Caputo promete un triunfo "por paliza" en 2027
Desconociendo lo que pasa en la calle, para el ministro de Economía "vamos bárbaro", por lo que se encargó de vaticinar una victoria oficialista el próximo año.
Lejos de la realidad que golpea el bolsillo cotidiano de millones de argentinos, el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó este lunes una nueva aparición en una entrevista con un medio oficialista, en donde sin autocrítica prometió una victoria "por paliza" en las elecciones del próximo año.
En una entrevista donde abundaron los autoelogios, el titular del Palacio de Hacienda prometió un triunfo oficialista por paliza en las elecciones del año próximo, desestimó por completo a la oposición y aseguró que el país "va bárbaro", en medio de un escenario social marcado por el ajuste y la caída del poder adquisitivo.
Lejos de hacerse eco de los reclamos sectoriales, el funcionario eligió blindar el relato oficial con chicanas políticas y proyecciones económicas despegadas de las urgencias de la calle.
"Van a perder por paliza": soberbia y desprecio opositor de Luis Caputo
Envalentonado por el alineamiento internacional —celebrando la victoria parcial de Flávio Bolsonaro en Brasil y el supuesto idilio de Javier Milei con la administración de Estados Unidos—, Caputo se metió de lleno en el barro electoral con declaraciones desafiantes hacia el arco opositor.
Sin nombrar con respeto a sus contrincantes y fiel al estilo confrontativo del espacio, el ministro sentenció: "Me importa tres pitos quién está enfrente. Por mí se puede juntar Kicillof con toda la oposición. Se pueden juntar todos: van a perder por paliza, no hay forma de que pase otra cosa".
A la hora de apuntar contra el gobernador bonaerense, el jefe de Economía intentó instalar un manto de desprecio absoluto, incluso contra las encuestas. "Yo creo que Kicillof no va a ser presidente porque todo el mundo sabe que Kicillof nunca puede ser presidente, lo sabe cualquier persona que está en la política. No hay persona en la Argentina que crea que Kicillof pueda ser presidente", disparó, desestimando cualquier alternativa política al modelo libertario y acusando al kirchnerismo de "necesitar generar miedo".
Relato de bonanza y cifras que chocan con la calle
En materia económica, Caputo insistió en defender un modelo que acumula fuertes cuestionamientos por el impacto de la recesión. Pese al malestar generalizado en comercios y hogares, el ministro aseguró que la macroeconomía está "ordenada" y ratificó su pronóstico de un crecimiento cercano al 2% para fin de año, al tiempo que prometió la llegada de inversiones por más de 200 mil millones de dólares.
Con una frase que rápidamente encendió la polémica en las redes sociales, el titular de Hacienda reiteró su eslogan de gestión: "No estamos bárbaro, vamos bárbaro, este es el camino".
Asimismo, intentó maquillar los indicadores sociales afirmando que existe una supuesta valoración positiva de las medidas y adjudicando los problemas estructurales a "la mala praxis" de las administraciones anteriores, mientras el Gobierno continúa defendiendo un rumbo económico que profundiza la asfixia de las clases medias y trabajadoras.
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