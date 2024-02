Así funcionan los clones de Mercado Pago con los que estafan a los comerciantes

Se trata de aplicaciones que imitan a las billeteras digitales y que generan comprobantes falsos de pago por QR o de transferencia. Tiene un diseño muy similar al verdadero aunque su logo no es igual al de la herramienta de pagos de Mercado Libre y algunas palabras no son exactas. Su comprobante no contiene los datos del receptor de la transferencia, como sí tiene el original, y aparece la palabra “pagar” en vez de “transferir”.