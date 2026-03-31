La crisis económica estraga a la principal productora de vidrio de Argentina: Rigolleau despide para importar
En medio de la crisis económica, la histórica fábrica de vidrio Rigolleau atraviesa un momento crítico. Apagó hornos y traerá vajilla terminada de China.
La emblemática empresa Rigolleau, principal productora de vidrio de la Argentina, enfrenta una de los peores momentos de sus más de 120 años de historia. Ante la crisis económica que trajo una brutal caída de ventas y las millonarias pérdidas, la firma decidió reducir su producción local y comenzar a importar vajilla desde China.
La crisis económica sacude a Rigolleau
Durante el último año, la compañía apagó tres de sus hornos de producción debido a la fuerte contracción de la actividad. Como consecuencia, la firma redujo su plantilla en aproximadamente 100 trabajadores y actualmente opera con apenas el 60 % de su capacidad instalada.
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Los balances financieros de 2025 exponen la gravedad del escenario: se registró una pérdida neta de 5.596 millones de pesos, cifra que representa más del doble del saldo negativo reportado el año anterior. Además, las ventas totales sufrieron una caída real del 19 % y las exportaciones se desplomaron un 37,8 % en la comparación interanual.
Frente a la competencia de productos importados más económicos y los altos costos locales, la vidriera apostó por la reconversión. La estrategia central será importar productos de uso doméstico y vajilla ya terminados y embalados desde Asia, mientras mantendrán operativas las líneas industriales estratégicas que fabrican envases para los sectores farmacéutico y alimentario.
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