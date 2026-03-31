Granja Tres Arroyos en crisis: caída productiva y más de $26.000 millones en cheques rechazados

Sin embargo, el escenario actual plantea un desafío más profundo. La retracción ya no se limita al plano financiero o laboral, sino que comienza a impactar directamente en la base productiva del negocio y especialistas del sector advierten que la situación excede un problema de liquidez y que el foco está puesto en determinar si Granja Tres Arroyos podrá sostener su dimensión industrial o si deberá encarar una reestructuración más profunda para adaptarse a un nuevo escenario.