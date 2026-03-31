Para el Indec, hubo menos pobreza en Argentina en el segundo semestre de 2025

Para este sector más crítico de la sociedad (con hogares de 3,81 miembros en promedio), el ingreso familiar promedio se situó en apenas $354.134, frente a una Canasta Básica Alimentaria (CBA) valorizada en $535.991.

Finalmente, el documento detalla que, dentro del universo de 30 millones de personas relevadas, el 71,8% son consideradas "no pobres" (21,5 millones de personas), lo que representa a un 79,0% de los hogares (8,1 millones). Además, se identificaron 6,6 millones de personas bajo la línea de pobreza, pero que no caen en la indigencia (21,9%).