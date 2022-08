Sergio Massa se reunió con la Mesa de Enlace y acordaron una agenda de trabajo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, aseguró que el encuentro tuvo "el resultado lógico de una primera reunión de trabajo, donde el ministro y el secretario de Agricultura nos citaron para tener una primera reunión y evaluar las necesidades del sector".

"Una reunión normal como primera reunión de trabajo. Charlamos de todo, exportaciones de carne, fideicomisos, tipo de cambio, derechos de exportaciones, las demandas y los reclamos del sector del campo", abundó Pino.

"Lo que ha quedado claro es que vamos a tener un intercambio en estos días para ver que situación sí podemos tener un entendimiento y avanzar. También hablamos de la situación que están atravesando las economías regionales que no van a servir para traer muchas divisas y si van a servir para generar el empleo", señaló a su vez Carlos Achetoni, de la Federación Agraria Argentina.

"Quedamos en que la semana que viene se van a reunir los técnicos de nuestras entidades con los técnicos del ministerio y casi seguro que dentro de 10 días una nueva reunión. Tienen que ser reuniones donde se muestren hechos concretos, que generen esa seguridad que necesitamos como para poder seguir dialogando. Si no hay una señal que muestre un cambio en la visión que tenga el gobierno hacia las entidades, esto no tendría sentido de ser si no vemos estos resultados", señaló Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).