ANSES: los nuevos montos de los planes para enero 2026

El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.

Enero en ANSES llega con un aumento aplicado por la fórmula vigente. El ajuste se calcula a partir del IPC de noviembre informado por el INDEC.

Tarjeta Alimentar y AUH: a cuánto se irá el monto en enero

  • El valor total de la AUH llegará a $125.554,30 por hijo en enero 2026.

  • Como rige el esquema vigente, ANSES deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido y se libera al presentar la Libreta AUH.

  • Según la Resolución 1170/2025, los niños de hasta 4 años inclusive cobrarán el 100% de la AUH mensualmente, siempre que el Ministerio de Salud y ANSES validen automáticamente el cumplimiento del calendario de vacunación y controles médicos.

  • Para menores de 5 años o más, la certificación de escolaridad sigue siendo obligatoria para cobrar el monto retenido.

Los montos, según la cantidad de hijos

  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

