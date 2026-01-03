ANSES: los nuevos montos de los planes para enero 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Enero en ANSES llega con un aumento aplicado por la fórmula vigente. El ajuste se calcula a partir del IPC de noviembre informado por el INDEC.
Tarjeta Alimentar y AUH: a cuánto se irá el monto en enero
El valor total de la AUH llegará a $125.554,30 por hijo en enero 2026.
Como rige el esquema vigente, ANSES deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido y se libera al presentar la Libreta AUH.
Según la Resolución 1170/2025, los niños de hasta 4 años inclusive cobrarán el 100% de la AUH mensualmente, siempre que el Ministerio de Salud y ANSES validen automáticamente el cumplimiento del calendario de vacunación y controles médicos.
Para menores de 5 años o más, la certificación de escolaridad sigue siendo obligatoria para cobrar el monto retenido.
Los montos, según la cantidad de hijos
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
