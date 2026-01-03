ANSES: los nuevos montos de los planes para enero 2026

El valor total de la AUH llegará a $125.554,30 por hijo en enero 2026.

Como rige el esquema vigente, ANSES deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido y se libera al presentar la Libreta AUH.

Según la Resolución 1170/2025, los niños de hasta 4 años inclusive cobrarán el 100% de la AUH mensualmente, siempre que el Ministerio de Salud y ANSES validen automáticamente el cumplimiento del calendario de vacunación y controles médicos.